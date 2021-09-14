الوكيل الإخباري - تشتهر بروناي بالمساجد والغابات المطيرة البكر وأكبر قرية عائمة في العالم.



أفضل الأماكن السياحية في بروناي :



كامبونج آير

تتميز كامبونج آير بأنها من بين أجمل الأماكن في بروناي لمظهرها المميز. تتكون المستوطنة المترامية الأطراف من أكثر من 40 قرية منفصلة على ركائز متينة فوق نهر بروناي. ونادراً ما يغامر بعض السكان بدخول الأرض في مساجدهم ومتاجرهم ومدارسهم. استقل العبارة وتنزه على طول الممرات المتهالكة وألق نظرة على طريقة الحياة القديمة. وفقاً لبعض التقديرات، يعود تاريخ القرية إلى خمسة قرون، وتضم أكثر من 13000 نسمة. التقط أفضل الصور في وقت مبكر من المساء قبل غروب الشمس من الواجهة البحرية.



جوهرة بروناي الخضراء

بفضل احتياطيات النفط في بروناي، تظل الغابات المطيرة خالية من إزالة الغابات. تعد حديقة أولو تيمبورونج الوطنية مثالاً رئيسياً على حماية بروناي التي ترعاها الدولة. ترتفع الأشجار التي يبلغ عمرها قرونًا في الهواء المتصل من خلال ممرات المظلات التي توفر إطلالات على الغابة الشاسعة. تؤدي الممرات عبر الغابة المشبعة بالبخار إلى الشلالات المخفية والمسابح الطبيعية. عند دمجها معاً، فإنها توفر واحدة من أجمل الأماكن في بروناي للاستمتاع بأفضل ما في الطبيعة



إستانة نور الإيمان

مع ما يقرب من 1800 غرفة، يعتبر إستانة نور الإيمان أكبر منزل في العالم رسمياً يقع قصر السلطان على مسافة قصيرة بالسيارة من وسط مدينة بندر سيري بيغاوان تتميز كمحطة مفضلة للمسافرين، فإن تقدير الحجم الهائل والروعة يمنحك فكرة عن ثروة السلطان لا يمكن للسياح الذهاب إلى الداخل بصرف النظر عن فترة هاري رايا.



متحف رويال ريجاليا

يحلو التوجه إلى متحف رويال ريجاليا ومشاهدة مجموعته من الهدايا. من عربة عملاقة مستخدمة في اليوبيل الفضي له إلى عدد لا يحصى من المجوهرات والذهب، تقدم المتاحف المجانية لمحة عن أسلوب حياة السلطان الفاخر.



متحف بروناي دار السلام البحري

نادراً ما يظهر المتحف البحري في قائمة أفضل مناطق الجذب في بروناي، وهو يقع على بعد ستة كيلومترات من الواجهة البحرية في كوتا باتو، وهو يمثل مزيجاً ثقافياً مثالياً مع متحف الملايو للتكنولوجيا. تغطي ثلاث صالات عرض تاريخ التجارة البحرية في المنطقة بالإضافة إلى عرض القطع الأثرية التي تم انتشالها من حطام سفينة قريبة.

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المصدر - سيدتي