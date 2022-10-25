أنواع حقائب السفر والفرق بينها

الوكيل الإخباري-تتنوع حقائب السفر وتختلف استخداماتها وطرق استعمالها، لذا يمكن تحديد بعض من أنواع حقائب السفر وتوضيح الفرق بينها في الآتي.

حقيبة السفر بالعجلات



حقيبة الظهر

تعد هذه النوعية من حقائب السفر أكثر أهمية في الرحلات وخاصًة عند التجول والمشي لمسافات طويلة.

حقيبة ظهر المزودة بعجلات

تمنح حقيبة الظهر ذات العجلات الراحة المدمجة لحقيبة الظهر التقليدية، لكن تحصل على خيار لفها مثل حقيبة السفر، يمكن أيضًا إلقاء حقيبة ظهر متدحرجة على ظهر إذا كان المسافر على طريق ترابي أو تتجول في جميع أنحاء الغابة.

تحضير حقيبة السفر الأساسية



حقائب الظهر المتدحرجة ليست مرنة مثل حقيبة الظهر التقليدية، قد تشعر المسافر بعدم الارتياح إذا كان يسحبها إلى منحدر أو جبل.



حقيبة صغيرة

حقيبة السفر الصغيرة هي الحقيبة المثالية للأساسيات والاحتياجات الضرورية خلال الرحلة السياحية، إنها مثل حقيبة تسوق يمكن تخصيصها للاحتياجات اليومية.

الإيجابيات: إنها كبيرة الحجم بما يكفي لتأخذ جميع الاحتياجات الضرورية، والتي يكون من بينها:(المحفظة، تغيير الملابس، واقي الشمس، الوجبات الخفيفة)، لكنها صغيرة بما يكفي بحيث لا تتكلف إلى اجتماع العمل خارج المدينة الذي تعقده.

السلبيات: تفتقر معظم الحقائب إلى التنظيم الداخلي، لذلك قد تقوم بالكثير من البحث عن الاحتياجات في ظل وجود الكثير من الفوضى داخلها.

الأفضل من أجل: الرحلات القصيرة، أو النادي الرياضي، أو الرحلات النهارية، أو حتى رحلة نهاية الأسبوع إذا كان الشخص من محبي الألعاب الخفيفة.

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حقيبة من القماش

عادة ما تصنع أكياس القماش الخشن من الجلد أو القماش، وهي حقائب كبيرة على شكل أسطواني مع إغلاق بسحاب، ويطلق عليها أحيانًا حقائب الجانب الأصغر لأنها في الأساس حقيبة رياضية أنيقة يمكن استخدامها لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

الإيجابيات: كحقيبة محمولة، تعتبر الحقائب القماشية أكثر ملاءمة من جرها حول حقيبة صغيرة (خاصة إذا كان الشخص سيمشي على أسطح غير مستوية مثل الحصى).

السلبيات: مما قد يكون جانبًا سلبيًا إذا كان الشخص سيقيم في أماكن عامة مثل نزل، يمكن أن تصبح غير منظمة بسهولة، كما يصعب حملها لمسافات طويلة.

الأفضل لـ: رحلة عطلة نهاية الأسبوع، أو رحلة نهارية، أو رحلة قصيرة، أو نوع من الأمتعة المتدحرجة ستكون بمثابة ألم في الاستخدام، إنها أيضًا فسيحة ومفتوحة إذا كان لدى الشخص متعلقات غريبة الشكل لنقلها، مثل الأحذية أو المعدات الرياضية.



حقيبة السفر الكبيرة

حقائب السفر ذات العجلات هي الشكل الأكثر تقليدية للأمتعة، تحتوي معظم الأمتعة المتدحرجة على عجلتين ثابتتين ويتم سحبها بواسطة مقبض علوي متداخل يضمن العمل في جميع الأوقات.

الإيجابيات: تأتي في جميع الأحجام، وهي متينة للغاية، ومصممة للمسافر الأساسي.

السلبيات: يمكن أن يؤدي سحب حقيبة الخلف إلى الضغط على المفاصل، ويكون غير مريح إلى حد كبير إذا كان على المسافر نقلها لمسافة طويلة.

الأفضل لـ: الرحلات الوعرة وأنواع التضاريس المختلفة، نظرًا لأن العجلات ثابتة، فمن المحتمل ألا تعلق بالصخور أو الشقوق، يمكن عمليًا سحب كيس بكرة فوق أي شيء.