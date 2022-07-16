إليك أجمل الجزر اليونانية التي يمكنك زيارتها

الوكيل الإخباري - هل تعلمين أن هناك أكثر من 6000 جزيرة في اليونان؟ ومع ذلك، فقط 227 منها مأهولة، وهي تلك التي تنتشر حول بحر إيجه والبحر الأيوني، وهناك بعض الجزر اليونانية المذهلة، التي يمكنك زيارتها والذهاب إليها في سياحة.





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سيروس

يوجد في جزيرة سيكلاديز، التي تمت تهجئتها أيضًا باسم Siros أو Syra، العديد من المباني الجميلة ذات الجص الأبيض والأزقة المرصوفة بالحصى. أما إيرموبولي وهي عاصمة سيروس فلديها بعض المعالم الرائعة مثل مسرح أبولون.

سيريفوس

هذه الجزيرة اليونانية الهادئة في غرب سيكلاديز هي جوهرة مخفية، كما توجد فيها طواحين هواء خلابة، ويستمتع الغواصون باستكشاف حطام السفينة الملقاة على قاع البحر على شاطئ كالوجيروس. والجزيرة مركز مهم للتعدين، لذا يمكنكِ أن تري بقايا المناجم القديمة.

رودس

تعد جزيرة رودس، أكبر جزر دوديكانيز، وهي وجهة رائعة لمحبي الآثار، حيث إن هناك العديد من المعالم المهمة في رودس، بما في ذلك:مدينة كاميروس القديمة.

الكيمولوس



تعد هذه الجزيرة الخلابة في سيكلاديز مكانًا رائعًا للابتعاد عن المسار المطروق في اليونان، وتضم العديد من التكوينات الصخرية البركانية.

زهرة الخليج

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