الثلاثاء 27-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

أسعار الذهب الثلاثاء 27/4/2021

تعميم لتعديل أوضاع موظفين على جدول التشكيلات

وفيات الثلاثاء 27/4/2021

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في إربد وعجلون الأربعاء

سيناتور روسي يسخر من حديث ناطق البيت الأبيض عن الحوار مع روسيا

أمين عام الصحة : جميع اللقاحات آمنة ونطمئن الأردنيين

برنامج الوكيل .. التطعيم وسيلة إلى صيف آمن

الاحتلال يواصل عدوانه على القدس

احتمالية سقوط أمطار خفيفة

القبض على شخص سلب مبلغاً مالياً من احد محال الصرافة تحت تهديد السلاح

الثلاثاء، 27-04-2021 09:21 ص

الخطوط البريطانية: متفائلون بإعادة فتح الطيران بين الدول الأوروبية في يونيو

طيران بريكانيا


الوكيل الإخباري - قالت الخطوط الجوية البريطانية إنها متفائلة بإعادة فتح الطيران بين الدول الأوروبية بدءا من يونيو.

اضافة اعلان

ويتزايد مؤخرا عدد الدول الأوروبية التي تخفف القيود التي كانت قد فرضتها لمواجهة تفشي فيروس كورونا في ظل تسارع وتيرة برامج التطعيم فيها.


وستسمح إيطاليا للمطاعم في أغلب مناطق البلاد بتقديم الطعام والشراب في الأماكن المفتوحة كما ستتم إعادة فتح أبواب مسارح وصالات عرض سينمائي.


لكن حظر التجول الليلي سيتم العمل به. وسجلت إيطاليا أكبر عدد من الوفيات بين دول الاتحاد الأوروبي بجانب تراجع اقتصادي كبير.

 

العربية


 




 

 


 

إقرأ ايضا
قبرص

قبرص تستقبل السياح المحصنين ضد كورونا من 65 بلدا

طرطوس

علماء الآثار السوريون يعودون إلى دراسة مدينة عمريت الأثرية

دبي

دبي تبدأ اعتماد السجلات الطبية الإلكترونية لكورونا للمسافرين

1-1432765

استبدال الحجر الصحي بفقاعة جوية في شرق اسيا

كروز

أول رحلات كروز بحرية تنطلق من العالم العربي ستكون سعودية

سوي

الاتحاد الأوروبي يحدد أنواع اللقاحات التي تخول أصحابها دخول أوروبا

أخبار متعلقة
اااماا

639 ألف مقعد على الرحلات عبر مطارات الإمارات

thumb_301884_700_400_0_0_exact

فلاي دبي الإماراتية تعيد كل طائرات 737 ماكس إلى الخدمة بحلول يونيو

العراق

بدء تسيير رحلات مباشرة بين بغداد وأبوظبي

مطار الجزائر

الخطوط الجوية الجزائرية: التذاكر المنتهية الصلاحية ستمدد حتى آخر العام