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السبت، 08-05-2021 08:42 م

الخطوط السعودية تستأنف رحلاتها في 43 وجهة دولية

سعودية


الوكيل الإخباري - أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن قائمة الوجهات التي ستستأنف بها رحلاتها اعتبارا من الـ17 من مايو، وذلك بعد نحو 14 شهرا من وقف السفر الدولي و تقييد السفر المحلي للوقاية من كورونا.

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وقالت الخطوط السعودية إنها جاهزة لتسيير رحلات إلى 71 محطة من أصل 95 محطة، منها 28 وجهة داخلية و43 وجهة دولية، بدءا من مايو 17.


ووفق قائمة أعلنتها الشركة لوجهاتها الدولية، تضمنت القائمة 12 وجهة عربية هي "أبو ظبي والإسكندرية والبحرين والخرطوم والدار البيضاء والدوحة والقاهرة وعمان وشرم الشيخ والكويت وبيروت ودبي".


بالإضافة إلى الوجهات الدولية التالية وهي: "أثينا وإسلام آباد وأمستردام وباريس وبيشاور وتونس وجاكرتا وجنيف وحيدر آباد ودكا ودلهي وجوانزو وفرانكفورت وكاليكوت وكراتشي وكوالالمبور وكوتشن وكولومبو ولاهور ولكناو ولندن وماليه ومانيلا ومدريد وملتان وميلانو وميونخ ونيروبي ونيويورك وواشنطن".


وقال عبد الله الشهراني مدير شؤون التواصل المؤسسي في الخطوط الجوية السعودية، إن "الشركة استغلت فترة التوقف الطويل خصوصا على الوجهات الدولية، لإجراء تحسينات وتطويرات على طائراتها".


وأضاف: "نفذنا مجموعة من خطط الصيانة التي كان يفترض أن تنفذ مستقبلا، إذ أنهيناها وكان من المفترض إجراؤها بنهاية العام الحالي وبداية العام القادم، استعدادا لارتفاع وتيرة التشغيل وساعات الطيران بعد 17 مايو".


وكانت السعودية قد أعلنت في وقت سابق، أنها ستسمح لثلاث فئات من مواطنيها بالسفر خارج البلاد بدءا من 17 مايو، بعد أكثر من عام على وضع قيود للسفر بسبب تفشي جائحة كورونا.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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