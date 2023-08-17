"الخمس نجوم" تستحوذ على 46% من نزلاء فنادق أبوظبي

الوكيل الإخباري- سجلت الفنادق من فئة الخمس نجوم في أبوظبي أعلى نمو في عدد النزلاء خلال النصف الأول من العام الجاري، بحسب بيانات صادرة عن دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي.



وأفادت البيانات أن فنادق الخمس نجوم استقطبت 1.1 مليون نزيل فندقي في النصف الأول من العام الجاري، أي بحصة 46% من إجمالي نزلاء فنادق أبوظبي والبالغ 2.4 مليون نزيل.



وفي المقابل، سجلت المنشآت الفندقية من فئة الشقق الفندقية أعلى متوسط إشغال في 6 أشهر بواقع 79%، تليها الفنادق من فئة الأربع نجوم بواقع 73%، ثم فنادق الخمس نجوم بواقع 67%، يليها فنادق من فئة النجمة إلى الثلاث نجوم بواقع 66%، وفقاً لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

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