السياحة الروسية تدعو السلطات لإطلاق رحلات إلى اليونان ودولتين عربيتين

الوكيل الإخباري- أفاد اتحاد صناعة السفر الروسي بأنه سيدعو السلطات الروسية لفتح وجهات سياحية أخرى مثل مصر وتونس واليونان لتعويض الحظر المفروض على السفر من روسيا إلى تركيا.

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وقال رئيس الاتحاد أندريه إغناتيف في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد سيدعو السلطات الروسية السماح لاستئناف رحلات الطيران العارض "تشارتر" إلى وجهات أخرى بعد إغلاق تركيا وتنزانيا.



وأضاف المسؤول أنه مع إغلاق تركيا وتنزانيا لم يتبق لدى قطاع صناعة السفر الروسي أي دولة لتنطيم رحلات سياحية بواسطة الطيران العارض "تشارتر".



وأشار إلى أن قبرص واليونان ومصر وتونس يمكن أن تحل محل هذين البلدين كوجهة للسياح من روسيا.



المصدر: روسيااليوم