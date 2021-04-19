المالديف أكثر أمانا باتباع 'سياحة اللقاح'

الوكيل الإخباري- تعد جزر المالديف من أولى دول العالم التي تفتح أبوابها بشكل كامل أمام السياح، بينما تراهن اليوم على جذب نوع آخر من السياحة وهو "سياحة اللقاح".

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وصرح وزير السياحة المالديفي، عبد الله موسوم، بأن السلطات تعكف فعلا على مخطط "ثلاثي"، وهو الزيارة، التلقيح، وقضاء العطلة.



جزر المالديف تنوي تقديم جرعتين من اللقاح، وهو ما يعني أن السائح المستفيد عليه أن يبقى في هذه الدولة الصغيرة لعدة أسابيع.



وأعرب عن أمله في أن يساعد هذا البرنامج على تشجيع السياحة.



لكن تلقيح السياح والزوار في المالديف لن يبدأ إلا عندما تتمكن سلطات البلاد من تلقيح كافة السكان، وعددهم لا يتجاوز 550 ألف نسمة.

وأشارالى أن ما يقارب 53 في المئة من السكان تلقو الجرعة الأولى من لقاح كورونا.



وبحسب وزير السياحة في جزر المالديف، فإن الهدف ضمان سياحة آمنة، دون أي عقبات.



وتشير بيانات من جامعة ولاية ميشغان الأميركية، إلى أن السياحة تساهم بـ28 في المئة من الناتج المحلي للبلاد الآسيوية، وهذه النسبة هي الأعلى في العالم على الإطلاق.



وفي العام الماضي، الذي شهد تفشي وباء كورونا، استقبلت البلاد 555 ألف سائح، فيما كانت السلطات تراهن على 500 ألف فقط.



ويقول خبراء إن طبيعة السياحة في جزر المالديف لم تتأثر بقيود كورونا مثل التباعد الاجتماعي، لأن الناس لا يقصدون الأماكن المزدحمة والمآثر، بقدر ما يذهبون إلى شواطئ فسيحة وساحرة من أجل الاستجمام.





المصدر- سكاي نيوز