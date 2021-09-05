الوكيل الإخباري - تقع مدينة ليدز على نهر الآير وهي من اجمل مدن انجلترا ، وتعد من المدن الأكثر نمواً في بريطانيا حيث يتوافر فيها أكبر عدد من المحلات التجارية الفاخرة خارج لندن ولهذا أصبحت ليدز تعرف باسم عاصمة التسوق.

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يقصد العديد من السياح بريطانيا سنوياً لزيارة أهم معالم السياحه في ليدز والاستمتاع بجمال هذه المدينة التي اضحت اليوم مركزاً تجارياً وثقافياً في منطقة وسط بريطانيا، وفي مقالنا هذا سنذكر اهم الاماكن السياحية في ليدز التي يقصدها الزوار:



متحف الأسلحة الملكية

يعد متحف Royal Armouries Museum احد اهم معالم السياحة في ليدز ، وهو جزء من متاحف عائلة أرموريس الملكية، يضم هذا المتحف الوطني خمس صالات للعرض يُعرض فيها العديد من الأسلحة والدروع التي استخدمها الإنسان في الحروب منذ فجر التاريخ وحتى الوقت المعاصر .

هاروود هاوس

Harewood House احد اجمل اماكن السياحية في ليدز ، يعود بناؤه في القرن الثامن عشر، حيث صممه المهندسين المعماريين جون كار وروبرت آدم ويتميز بتصميم رائع، ويضم المنزل وصفاً يحاكي نمط السكن في تلك الفترة ومعارض للفن الحديث، ويحيط به اكثر من 100 فدان من المساحات ذات الطبيعة الخلابة وحديقة طيور متميزة

ميدان فيكتوريا

يشتهر وسط مدينة ليدز النابض بالحياة بوجود Victoria Quarter أحد اجمل معالم السياحة في ليدز ، يتألف الميدان من سوق متكامل مغطى بسقف زجاجي مزين بأجمل الرسومات بشكل قناطر تقليدية، يحذب الميدان العديد من السياح من مختلف انحاء العالم، وذلك لروعة تصميمه الفريدة واتاحته فرصة تسوق متميزة وعصرية.

حديقة روند هاي بارك

تعد الحدائق جزئاً اساسياً من السياحة في ليدز وتعد Roundhay Park اشهر حدائق ليدز واهم مناطق الجذب الشعبية فيها وواحدة من أكبر الحدائق في أوربا، تحتل الحديقة مساحة 700 فدان تقريباً تعود ملكيتها لمجلس مدينة ليدز، توفر الحديقة للزوار الاستمتاع بالهدوء والتأمل وسط احضان الطبيعة الخلابة حيث تضم العديد من الغابات والبحيرات.

ساحة ميلينيوم

من اهم مناطق السياحة في ليدز Millennium Square التي تعد موقعاً رئيسياً لأهم الفعاليات التي تقام في قلب مدينة ليدز، يقصدها العديد من السياح للاستمتاع بالهواء اثناء مشاهدة الاحتفالات والأسواق والمعارض والمسرحيات وكذلك المباريات الهامة التي تعرض على شاشاة كبيرة.

المصدر - رحلاتك

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