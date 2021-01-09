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السبت، 09-01-2021 01:21 م

ترتيب أقوى جوازات السفر... المركز الأول لليابان عالميا وللإمارات عربيا

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الوكيل الإخباري _ تصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة أفضل جوازات السفر في الوطن العربي، والمرتية الـ16 عالميا، بناء على مؤشر حرية التنقل.

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ووفقا لتصنيف شركة الاستشارات السويسرية، " Henley & Partners "فإن الجواز الإماراتي يسمح بالدخول إلى 173 دولة دون الحالة إلى التأشيرة.


وجاء الجواز القطري في المرتبة الثانية عربيا و56 عالميا، إذ يسمح هذا الجواز بدخول 95 دولة والبحرين (المرتبة 64 - 83 دولة) وعمان (المرتبة الـ65 - 80 دولة) والسعودية (المرتبة الـ66 - 79 دولة).


وعزز جواز السفر الروسي مكانه في الترتيب العالمي لجوازات السفر العالمية متقدما خطوة واحدة إلى المركز الخمسين عالميا.

ويقوم المؤشر على قياس أهمية جوازات السفر العالمية بناءا على مؤشر حرية التنقل ودخول البلدان دون تأشيرات أو اجراءات خاصة.


وأشارت الشركة أن حامل الجواز الروسي بات قادرا على زيارة 116 دولة في العالم دون الحاجة إلى تأشيرات أو إجراءات قبول من سلطات هذه الدول.


وتعود الصدارة في ترتيب جوازات السفر العالمي للربع الأول من عام 2021 إلى اليابان التي يتيح جوازها لحامليه زيارة 191 دولة أخرى دون الحصول على تأشيرة أو اتخاذ أي إجراءات خاصة بشكل مسبق.


المصدر : سبوتنيك

 




 

 


 

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