كيفية التصرف عند فقدان جواز السفر؟

الوكيل الإخباري - يعد جواز السفر ضمن المستندات والأوراق الهامة واللازمة الي قد يحتاج إليها المسافر في رحلته السياحية حتى لا يتعرض لأي موقف مزعج، لذا فهناك الكثير من الطرق والخطوات الهامة التي يمكن لأي مسافر إتباعها عند فقدان جواز السفر.



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حفظ رقم هاتف السفارة

يمكن أخذ رقم هاتف السفارة في حالة حدوث شيء ما، سوف يحتاج المسافر إلى الوصول إلى خدماتهم في حالة وقوع أي حوادث.

الدفع لاستبدال دفتر جواز السفر

ينصح عند الاتصال بالقنصلية التأكد والتحقق من معرفة المبلغ الذي يحتاج المسافر إحضاره لدفع ثمن جواز السفر البديل، فضلًا عن اكتشاف طريقة الدفع والاستعداد لذلك مُقدمًا.

إلغاء جميع بطاقات الائتمان

في حالة فقدان أيضًا المحفظة أو بطاقات الائتمان الخاصة بالمسافر، فيجب إلغاءها على الفور، وذلك حتى لا يقوم أحد الأشخاص باستعمالها فور الحصول عليها.

التقدم بطلب لإعادة إصدار التأشيرة

مع فقدان جواز السفر، يفقد كل تأشيرة قد تكون لدى المسافر ومع ذلك، يمكن استعادتها من خلال زيارة سفارة الدولة التي أصدرت التأشيرة، حتى في هذه العملية، سيتم الاحتياج إلى نسخة من التأشيرة القديمة وتقرير الشرطة.



إعادة جدولة الرحلة

سيكون من المستحيل على الشخص السفر بدون جواز سفر، ويمكن أن يستغرق إعادة الإصدار عدة أيام، وبالتالي يجب أن يفكر المسافر في إعادة جدولة الرحلة السياحية إذا لزم الأمر، من خلال إخبار شركة الطيران الخاصة بالمسافر بالموقف لتجنب أي متاعب في المستقبل.



المطالبة بتأمين السفر

يمكن الاتصال بمزود تأمين السفر الخاص بالمسافر في أقرب وقت ممكن وإخباره عن الحالة، كما أنه من الضروري الاحتفاظ أيضًا بتقرير الشرطة والإيصالات المتعلقة بالمصاريف بسبب فقدان جواز السفر في متناول اليدين، وذلك من أجل قيام تأمين السفر بصرف التعويض اللازمة عن فقدان جواز السفر والتابعات الأخرى التي قد تأتي بعده من مصروفات مختلفة.



جمع المستندات

بالإضافة إلى صورة جواز السفر، سيحتاج المسافر إلى شكل من أشكال الهوية (مثل رخصة القيادة الخاصة به) ، وخط سير الرحلة (مثل تذكرة طيران العودة) ، وإثبات الجنسية (مسح ضوئي أو نسخة من جواز سفرك المفقود) وتقرير الشرطة إذا كان المسافر قد قام بتقديمه، حتى إذا لم يتمكن من تقديم كل هذه المستندات، سيساعد الموظفون القنصليون في استبدال جواز السفر في أسرع وقت ممكن، حيث أن هذه الخطوة ضمن الخطوات الضرورية التي لا يمكن لأي مسافر التغافل عنها.

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