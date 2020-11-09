وزير السياحة يشارك في معرض سوق السفر العالمي

الوكيل الاخباري- شارك وزير السياحة والاثار نايف الفايز، اليوم الاثنين، في النسخة الافتراضية من معرض سوق السفر العالمي الذي تستمر اعماله حتى الـ11 من الشهر الحالي، بمشاركة ممثلين من الفعاليات السياحية من الاردن.

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واكد الفايز في بيان، اهمية المشاركة في المعرض الذي جاء هذا العام من خلال التواصل الافتراضي، في ظل ما يحمله هذا العام من تداعيات فيروس كورونا على العالم اجمع، وتأثيره على واقع السياحة حول العالم.



وقال الفايز ان المشاركة في منصة المعرض الافتراضية مهمة للتخطيط لمرحلة التعافي وإعادة التواصل بين مختلف الأطراف، وكذلك التعرف على أفضل الخطط والاستراتيجيات للمضي قدماً في المرحلة المقبلة.



ويناقش الوزير الفايز خلال المعرض الذي يشارك فيه عدد من وزراء السياحة من عدة دول، ورقة عمل تتضمن نقاط عدة ابرزها، الاجراءات الحكومية المتبعة لدعم القطاعات الاكثر تضررا في القطاع السياحي، اضافة الى محور اجراءات السفر الجديدة والسلامة العامة ومحور السياحة الخضراء النظيفة الاقل تزاحما.



من جانبه، قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، إن المعرض يوفر فرصة لكي يجتمع أبرز الخبراء والمختصين في قطاع السفر والسياحة من جميع أنحاء العالم، مع شركائهم التجاريين من خلال التواصل الافتراضي لبحث موضوعات تعنى بصناعة السياحة والسفر.



واضاف ان المحور الاساسي الذي سيرتكز عليه المشاركون هو بحث تداعيات فيروس كورونا ومناقشة الاستعداد لمرحلة التعافي العام المقبل، داعيا الى ضرورة تضافر الجهود كافة، للحفاظ على الاتصالات والعلاقات التي تربط بين مختلف الأطراف في هذه الصناعة، إضافة إلى مواجهة التحديات الراهنة، وفهم حقيقة ما يجري في هذه الأوقات غير المسبوقة، وإرساء أسس قوية للتعافي والابتكار عام 2021 .



ويذكر انه وعلى مدار الأيام الثلاثة من المعرض الافتراضي، ستتم مناقشة حالة الاضطراب التي يشهدها القطاع، حيث ستبدأ النقاشات بالتطرق إلى أبرز الاتجاهات والتوقعات في هذا الصدد.



ومن أبرز الموضوعات والفعاليات التي يتضمنها جدول أعمال المعرض لهذا الأسبوع، جلسة توقعات السياحة العالمية التي تديرها يورومونيتور إنترناشونال، والمؤتمر الدولي للاستثمار السياحي، وبرنامج السياحة المسؤولة، وجلسات مخصصة للحديث عن قطاع الطيران، وقمة وزراء منظمة السياحة العالمية، والمجلس العالمي للسفر والسياحة وسوق السفر العالمي.



وتستضيف جلسات المؤتمر وزراء السياحة و كبار السياسيين والأكاديميين البارزين وخبراء الصحة، وحشداً من أبرز وسائل الإعلام العالمية.

المصدر: بترا



