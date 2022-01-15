السبت 15-01-2022
الوكيل الاخباري

نقل خطيب الأقصى عكرمة صبري إلى المستشفى إثر وعكة صحية

الأمير الحسن بن طلال يدعو إلى ضرورة القبول بمساحة الاختلاف وتجديد الخطاب الفكري

ضبط 2.7 مليون حبة كبتاغون داخل شاحنتي حديد وفواكه عبر معبر جابر

قطر: تسجيل حالة وفاة و4007 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الشونة الشمالية تسجل أعلى كمية هطول مطري في إربد

روسيا: تنفيذ جميع التزامات عقود تصدير الغاز إلى أوروبا

شاهد تساقط الثلوج في رأس النقب - فيديو

الصين : 1.26 مليار شخص يتلقون التطعيم ضد كورونا

عالم فيروسات يحدد أعراض أوميكرون المميزة ويتكهن بموعد اندثار الوباء

الأمن يُحذر الأردنيين خلال المنخفض

السبت، 15-01-2022 01:45 م

وزير النقل اللبناني يعلق على اكتشاف ثقب في طائرة يونانية بمطار بيروت

61e2b0f04c59b7098c7f4efd


الوكيل الاخباري- أكد وزير الأشغال العامة والنقل في لبنان، علي حمية، أن "ما حصل في المطار، هو اكتشاف ثقب في هيكل طائرة لشركة طيران يونانية قبل إقلاعها من بيروت".

اضافة اعلان

 

وعلى حسابه في "تويتر"، أشار علي حمية إلى أنه "للآن، لا يوجد أي تقرير رسمي من الشركة يوثق السبب، والخبر الآخر شائع في المطارات لا يتعدى دهس إطار طائرة للخطوط القطرية على قطعة معدنية على ساحة الطائرات دون وقوع أي ضرر في الطائرة".

وأضاف: "ليس هكذا يحدث التكامل المطلوب لتفعيل المرافق العامة، وليس هكذا يتم التصويب على واجهة لبنان على العالم بمجرد حصول أمور ننتظر التقارير الرسمية بشأنها من الجهات المعنية سواء من المطار الذي زادت حركة الوصول إليه بأكثر من 70% عن العام الماضي ومن شركات الطيران أيضا".

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
52012

رحلة إلى ناميبيا لمشاهدة الحياة البرية

08D9AD18-784C-4DD0-B13F-BE7DA4B3ACB5

أسرار يجب معرفتها عن المطارات

61e12856423604530216213c

حيلة بارعة للحصول مجانا على مقعد بالدرجة الأولى

61e0033f423604337b39bf6a

الإعلان عن رحلة جوية تاريخية بين تركيا وأرمينيا

2020_2_22_14_36_3_149

الكويت: تحويل رحلات قادمة إلى مطارات مجاورة لانعدام الرؤية

13-1-2022_01_34_43_GomhuriaOnline_91642030483

يونايتد إيرلاينز: إصابة 3 آلاف موظف بفيروس كورونا الأسبوع الماضي