آخر تصريح لـ اسامة الروماني قبل وفاته يبكي الالاف

الوكيل الإخباري - شكل خبر وفاة الممثل السوري اسامة الروماني، صدمة كبيرة في الوسط الفني السوري والعربي، حيث نعاه عدد كبير من النجوم الذين عبروا عن حزنهم الشديد لرحيل قامة فنية مميزة وعظيمة، الا انهم اكدوا ان اعمال الراحل ستبقى الى الابد.



وفي الساعات الماضية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للممثل الراحل، وهو آخر تصريح صحفي له قبل وفاته، اذ تحدث فيه عن العودة الى الدراما بعد انقطاع لسنوات طويلة، معبرا عن سعادته الكبيرة ومؤكدا بالمقابل ان لاحياة تستمر ولا احد يبقى الى الابد ويخلد، بل تأتي اجيال جديدة لتكمل المسيرة.



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