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الثلاثاء، 31-08-2021 04:39 م

أبطال مسلسل ع الحلوة والمرّة يكشفون تفاصيل عن أدوارهم - فيديو

بربربربر


الوكيل الإخباري - خلال لقاء عفوي ضمن برنامج mbctrending، كشف أبطال مسلسل "ع الحلوة والمرّة" الذي بدأ عرضه عبر مجموعة قنوات MBC ومنصة "شاهد"، تفاصيل عن أدوارهم المميزة في العمل.

وأوضحت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك أن الدور لا يخلو من الكوميديا والدراما، وأن المسلسل يعالج ردّ فعل البطلتين بعد كشف الحقيقة وكيف ستصبحان صديقتين حميمتين.

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بدوره، لم يكشف النجم جو طراد تفاصيل كثيرة عن شخصيته في المسلسل، متوعّداً الجمهور بصدمة غير متوقعة. وأكد أنه عانى الكثير ليخسر بعض الوزن لأنه من محبّي الأكل، لافتاً إلى أنه تعب في "الدايت" وممارسة الرياضة للوصول الى وزن مقبول لتغيير شكله الذي استمر فيه بشخصية "خليل" في مسلسل "عروس بيروت".

 

وحرصت النجمة السورية دانا مارديني على المحافظة على أسرار العمل ولم تكشف الكثير من تفاصيل الشخصية.

أما النجم نيقولا معوض فقد كشف عن تفاصيل شخصيته في لقاء مع برنامج "Et بالعربي"، وكيف سيلتقي بحبّه القديم قبل زواجه بأيام وردّ فعله.

 

المصدر - لها 

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