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السبت، 20-08-2022 03:04 م

أحدث ظهور لشيرين عبد الوهاب من تونس

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الوكيل الإخباري-نشرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب صورة جديدة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي ظهرت فيها برفقة السفير المصري في تونس وزوجته والفنان صابر الرباعي وزوجته والدكتور نبيل عبد المقصود.

وعلقت عبد الوهاب على المنشور ذاته وقال: "فخورة كل الفخر إني هقابل الجمهور التونسي بكرة في ختام مهرجان قرطاج الدولي و إن شاء الله انتظروا أحلى حفلة.

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ومبسوطة اني قابلت النهاردة سيادة السفير المصري في تونس وحرمه والأستاذ صابر الرباعي وحرمه و د. نبيل عبد المقصود".


الجدير ذكره وحسب خبراء التغذية، فإن وزن شيرين ازداد لأكثر من 20 كيلوغراما، وان الفرق واضح بين شكل جسمها قبل سنة واليوم، وان هذه القفزة في الوزن لا مبرر لها سوى الوضع الصحي والنفسي الذي مرت به، الا انه يجب ان تخسر وزنها الزائد بعد ان تخطت السبعين من وزنها.

 

الفن

 

 

 




 

 


 

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