أحدث ظهور لياسمين صبري

الوكيل الإخباري-شاركت الممثلة المصرية ياسمين صبري الجمهور مجموعة صور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، لفتت فيها أنظار المتابعين بجمالها.

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وبالتقاصيل شاركت ياسمين صورة سيلفي من داخل سيارتها، حيث قامت بربط شعرها إلى الخلف، ما أظهر جمال مفاتنها وملامحها، وطبقت ماكياجاً ناعماً يليق بالإطلالة.



لاقت الصورة إنتشاراً بين المتابعين الذين تفاعلوا معها وشاركوها عبر صفحاتهم الخاصة معبرين عن محبتهم لها.



والجدير ذكره أن ياسمين تتابع تحضيراتها لفيلمها الجديد "شغل عصابات" خلال الفترة المقبلة، والتي تخوض فيها أولى بطولاتها المطلقة في السينما.





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