أحلام تتعرض للسرقة مجدداً في وسط باريس

الوكيل الإخباري - للمرة الثانية، تعرضت الفنانة أحلام لموقف مؤسف في عاصمة الموضة باريس.

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فقد تعرضت المغنية الشهيرة التي يتابعها أكثر من 15 مليونا على إنستغرام، لعملية سرقة خلال زيارتها لباريس يوم الجمعة الماضي.

وتقدمت النجمة الإماراتية البالغة من العمر 55 عاماً بشكوى إلى الشرطة في باريس ، كاشفة أنها فقدت مقتنيات بقيمة 100 ألف يورو، بعد أن اختفت حقائبها من أمام المسكن الذي نزلت فيه بمنطقة باسي الراقية المطلة على برج إيفل .





وأوضحت أحلام أنها تركت حقيبتين عند المدخل، وحين عادت لأخذهما، اختفتا.



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