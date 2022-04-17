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الأحد، 17-04-2022 12:59 م

أحمد السعدني يعلن موعد عرض مسلسل بطلوع الروح

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الوكيل الإخباري - كشف الفنان المصري أحمد السعدني موعد عرض مسلسل الرمضاني الجديد “بطلوع الروح” حيث نشر صورة شخصية من العمل على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

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وظهر الفنان المصري بالصورة بلحية طويلة مرتديا جلبابا أسودا، وعلق على الصورة بالقول “بطلوع الروح” وأشار إلى أن المسلسل سيعرض بدءًا من الجمعة 15 أبريل.


ويتناول المسلسل المكون من 15 حلقة محاولات امرأة الهروب من معسكر تنظيم داعش، وقيام قادة التنظيم بمحاولة الإمساك بها.


ومسلسل “بطلوع الروح” من تأليف محمد هشام عيبة، وإخراج كاملة أبو ذكرى، وبطولة أحمد السعدني، إلهام شاهين، ومحمد حاتم، وغيرهم من الفنانين.

 

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