أحمد السقا حول تجسيده شخصية الفنان الراحل فؤاد المهندس : لا وجه للمقارنة

الوكيل الإخباري-رد الفنان أحمد السقا، على هجوم تجسيده لدور الفنان الراحل فؤاد المهندس في مسرحية سيدتي الجميلة بعد قرار إعادتها بشكل مختلف، حيث انطلق عرضها يوم 6 ديسمبر في موسم الرياض بالسعودية.

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وقال أحمد السقا خلال لقائه في برنامج ET بالعربي، إنه لا يوجد وجه للمقارنة تجمع مع الفنان الراحل فؤاد المهندس، معلقًا:لا وجه للمقارنة لان الأستاذ فؤاد المهندس على الرأس وفوق الدماغ.



وتابع السقا: ممكن نلاقي شوية هجوم مش عايز أقول انتقادات.. لكن إحنا بنحاول نعمل حاجة تسعد الجمهور.



وأضاف السقا: أنا لو اتبسطت أثناء تقديمي للشغل.. الجمهور هينبسط ويوصله العمل بصدق.. أكبر مثال وليام شكسبير لو كان اتقفل عليه مكنش هيوصل للجمهور ويشوفه بأشكال مختلفة.



وشارك في مسرحية سيدتي الجميلة عدد كبير من النجوم أبرزهم، الفنان أحمد السقا وريم مصطفى ومحمد عبدالرحمن توتا وعلاء مرسي ومحسن منصور وليلى عز العرب وعبير منير وأسامة عبدالله ومصطفى عبدالسلام وأحمد على وهالة السعيد ومحمود مليجي ومحمد يسري وجابر فراج رؤية إخراجية جديدة مصطفى حسني، ومن تأليف أيمن بهجت قمر. القاهرة24

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