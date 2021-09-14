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الثلاثاء، 14-09-2021 02:03 م

​أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز يستمتعان بالموسيقى في شوارع سويسرا - فيديو

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الوكيل الإخباري - نشر الممثل المصري أحمد العوضي، زوج الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز، مقطع فيديو عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي أثناء تواجده في مدينة جينيف عاصمة سويسرا.

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وكان العوضي قد توجه إلى سويسرا للبقاء إلى جانب زوجته، التي عانت خلال الفترة السابقة من مضاعفات بعد عملية اجرتها في مصر، ما إستدعى نقلها إلى سويسرا لمتابعة حالتها الصحية.


اللافت أنه وبعد يومين من إعلان عبد العزيز تحسن حالتها الصحية، نشر العوضي الفيديو، الذي يظهر أحد العازفين بشوارع سويسرا، ويبدو أنه كان برفقة زوجته، حيث تابعا إجازتهما هناك، قبل العودة إلى مصر.


متابعو ياسمين إنهالوا بالتعليقات على الفيديو، جاء فيها :"الله يديم الفرحة عليكم"، حمد لله على سلامتها وإن شاء الله ترجعوا بالسلامة لبلادكم"، كده إحنا إطمنا عليها خلاص وترجعوا بالسلامة إن شاء الله".


وعلّق عدد من النجوم على الفيديو، وبينهم رانيا محمود ياسين وكتبت :"ربنا يرجعكم بالسلامة وعلى خير وصحة وعافية"، وعلّق السيناريست محمد سيد بشير: "سلم عليها أوي" وغيرهما.


اللافت في القضية أن عدد من المتابعين، تسألوا عن سبب وراء عدم عودتها إلى مصر مباشرة، حيث طرح بعضهم التكهنات، حول الخوف من تدهور حالتها النفسية مجدداً، ودخولها في أزمة جديدة.

 

 

 

المصدر - الفن 

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