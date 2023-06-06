أحمد العوضي يكشف كواليس خلافاته مع ياسمين عبدالعزيز

الوكيل الإخباري- كشف أحمد العوضي تفاصيل خاصة عن حياته مع الفنانة ياسمين عبد العزيز والمزيد من الأسرار حول مكالماتهما الخاصة، كما تحدث عن تفاصيل خلافاتهما كما تطرق للحديث عن أسباب حرصهما على تقديم أعمال مشتركة.

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كما تطرق أحمد العوضي لأسباب خلافاته مع ياسمين عبدالعزيز بداية زواجهما قائلاًُ: "في بداية زواجي من ياسمين كنت عصبي واللي أقوله يمشي وفهمت أن الموضوع مش فرض سيطرة”.



كما كشف حقيقة ما تردد بشأن إنجاب ياسمين عبدالعزيز لطفل يدعى آدم، نافيا ما تردد وأرجع هذه الشائعات لصورة من مسلسل ضرب نار ظهر فيها الثنائي حاملا طفل صغير ليظن البعض أنه ابن الفنانة المصرية.



وقال أحمد العوضي كاشفا كواليس خلافاته مع ياسمين عبدالعزيز: "لو اختلفنا في وجهة النظر، نتفق بعدها، بشرط أن نقنع بعض، وبنزعل مع بعض مثلا بسبب العند، لكن الزعل يبقى صعب شوية، وعمرنا ما نختلف في اللوكيشن لكن في البيت أكيد".



أما عن أعمالهم المشتركة فقال أحمد العوضي: "تعاونا يتوقف على المواضيع التي تأتي لنا، ولم نأخذ القرار بأن نكون ثنائيا، لكن خضنا تجربة ضرب نار بسبب نجاح (اللي ملوش كبير)، وممكن السنة الجاية كل واحد يشتغل لوحده".



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