أحمد العوضي يهنئ ياسمين عبد العزيز بطريقة مميزة -صورة

الوكيل الإخباري-هنأ الفنان أحمد العوضي زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز بيوم ميلادها، الذي يوافق اليوم، 16 يناير، متمنيًا لها أن يكون هذا العام سعيدًا عليها، تحقق فيه جميع أمانيها، وأن يمتعها الله دائمًا بـ نعمة الصحة والعافية.

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وشارك الفنان أحمد العوضي جمهوره بعدة صور، تجمعه بـ الفنانة ياسمين عبد العزيز، يستعرض من خلالها سنوات ارتباطهم وزواجهم، وعلق على الصور قائلًا: كل سنة وأنتِ طيبة يا حبيبتي، العمر كله في نجاح وصحة ودايمًا مبسوطة.





وفي سياق آخر، تستعد ياسمين عبد العزيز للمشاركة في الموسم الرمضاني 2023، من خلال مسلسل ضرب نار، الذي يجمعها بـ الفنان أحمد العوضي، وتجسد من خلاله شخصية سيدة تدعى مُهرة، وتدور أحداث هذا العمل في إطار الدراما الصعيدية.

القاهرة 24

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