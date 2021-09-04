أحمد زاهر في صور من كواليس ورا كل باب

الوكيل الإخباري - نشر الممثل المصري أحمد زاهر، صورة له عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي أثناء تواجده في كواليس تصوير مسلسل "ورا كل باب"، الذي سيبدأ عرض أولى حلقاته اليوم، متمنياً أن ينال إعجاب متابعيها.

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لافت في الصورة أن زاهر كان يرتدي "الجلابية" المصرية، وهذا ما دفع بالفنان مصطفى قمر ليمازحه، قائلاً: "مبروك حبيبي يا زاهر، بالنجاح بإذن الله، شكلك حلو في الجلابية"، كذلك هنأه أحمد الشامي والمطربة الأردنية ديانا كرزون والمطربة الشعبية أمينة.



الجدير بالذكر أن الموسم الأول من مسلسل "ورا كل باب" من إنتاج شركة سينرجي، فكرة الكاتب يسرى الفخراني، ويعتمد على حكايات منفصلة ، تدور في إطار اجتماعي من داخل البيوت المصرية.









المصدر - الفن