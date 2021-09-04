السبت 04-09-2021
الوكيل الاخباري

'لا لإيقاف دورات العلم الشرعي' يتصدر تويتر

الصحة المصرية تصدر توضيحا بخصوص كورونا

الصين قدمت أكثر من ملياري جرعة لقاح ضد كورونا لمواطنيها

حسام الخصاونة يعود إلى المملكة الأحد

سيناتور روسي يتوقع وقوع أزمة اقتصادية جديدة في الولايات المتحدة

وفيات السبت 4/9/2021

خفر السواحل التركي ينقذ عشرات المهاجرين من الغرق في بحر إيجه

استطلاع الوكيل: 94% لا يعلمون ماهية عمل الهوية الرقمية

أحداث ساخنة شغلت الأردنيين خلال الـ24 ساعة الماضية

طالبان تعلن السيطرة على منطقتي عنابة وخنج

السبت، 04-09-2021 09:44 ص

أحمد زاهر في صور من كواليس ورا كل باب

39_3


الوكيل الإخباري - نشر الممثل المصري أحمد زاهر، صورة له عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي أثناء تواجده في كواليس تصوير مسلسل "ورا كل باب"، الذي سيبدأ عرض أولى حلقاته اليوم، متمنياً أن ينال إعجاب متابعيها.

اضافة اعلان


لافت في الصورة أن زاهر كان يرتدي "الجلابية" المصرية، وهذا ما دفع بالفنان مصطفى قمر ليمازحه، قائلاً: "مبروك حبيبي يا زاهر، بالنجاح بإذن الله، شكلك حلو في الجلابية"، كذلك هنأه أحمد الشامي والمطربة الأردنية ديانا كرزون والمطربة الشعبية أمينة.


الجدير بالذكر أن الموسم الأول من مسلسل "ورا كل باب" من إنتاج شركة سينرجي، فكرة الكاتب يسرى الفخراني، ويعتمد على حكايات منفصلة ، تدور في إطار اجتماعي من داخل البيوت المصرية.



 

المصدر - الفن

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
لاللاللا

دنيا سمير غانم تتذكر والديها الراحلين بصورة ودعاء - صور

muhtwaplus.com_2020-09-09_18-57-48_835698-850x477

أنس وأصالة بقرار صادم بشأن طفلهما

Latifa-1-678x381

شاهد..لطيفة التونسية تكشف عن مفاجأة

١-7-730x438

ديانا حداد تدعو لـ تركي آل الشيخ - صورة

57052682-42338554

نجوى كرم تعايد المخرج اللبناني حسن غدار بمناسبة عيد ميلاده - صورة

بربببر

تركي آل الشيخ يخضع لعملية جراحية صعبة

أخبار متعلقة
melhemmarwan

ملحم زين يزفّ مروان خوري وخطيبته

23-08-21-930426168

شاهد ...جنى مقداد تنشر خفايا واسرار زفاف شقيقها الوليد مقداد

9774606-1647690592

صورة من كواليس الهيبة تشوق الجمهور

1370769_0

شريف دسوقي بـالعكاز على المسرح ويعلق الحمد الله - صورة

116938

أمل عرفة في الجزء الثالث من حارة القبة رسمياً

Untitled-1_19

عمرو أديب يعلق على سحب الدكتوراة الفخرية من محمد رمضان