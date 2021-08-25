الأربعاء 25-08-2021
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الأربعاء، 25-08-2021 01:07 ص

أحمد زاهر يعلن عن موعد عرض مسلسل ورا كل باب

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الوكيل الإخباري - نشر الفنان احمد زاهر صورة البوستر الرسمي لمسلسل " ورا كل باب" عبر صفحته على موقع إنستجرام.


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وكتب زاهر تعليق قائلا: «بسم الله توكلنا على الله حدوتة كدبة كبيرة من مسلسل ورا كل باب تأليف إسلام حافظ إخراج سمير النقاش مدير التصوير عمرو فاروق أول حلقة يوم السبت المقبل على قناة الحياة، إن شاء الله يارب توفيقك».
يذكر أن أخر عمل درامي للفنان أحمد زاهر مسلسل " لؤلؤ" وشاركه البطولة الفنانة مي عمر، سلوي عثمان، إدوارد.

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