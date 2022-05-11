أحمد زاهر يعلن عن موعد فيلمه الجديد "فارس"

الوكيل الإخباري-روج الممثل المصري أحمد زاهر لفيلمه الجديد "فارس" من خلال منشور شاركه عبر صفحته الخاصة في موقع التواصل الإجتماعي.

اضافة اعلان

وأعلن أن العرض الأول سيكون بتاريخ 18 ايار الحالي في جميع دور العرض.

وعلق على البوستر وكتب: "إن شاء الله يوم ١٨/٥ في كل دور العرض السينمائي، في مصر وكل الوطن العربي، يارب التوفيق والنجاح من عندك يارب".



إنتشر البوستر بين المتابعين الذين تناقلوه عبر صفحاتهم الخاصة وعبروا عن محبتهم لأحمد وعن تشوقهم لمشاهدة الفيلم.



وأظهر البوستر إلى جانب أحمد زاهر كل من إيمان العاصي، حسين فهمي، باميلا الكيك، ملك زاهر، أحمد صفوت.





الفن