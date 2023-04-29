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السبت، 29-04-2023 11:35 ص

أحمد سعد: "ويل سميث طلب يعمل معايا دويتو"

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الوكيل الإخباري-كشف الفنان المصري أحمد سعد عن تفاصيل لقائه النجم العالمي ويل سميث في حفل سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 بالمملكة العربية السعودية، في مارس/ آذار الفائت، مشيرا إلى أن الأخير طلب منه تنفيذ عمل غنائي مشترك "ديو".

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سعد أعرب عن سعادته الشديدة بمقابلته ويل سميث، وقال في تصريحات صحفية: "لما قابلت ويل سميث سمع الأغاني بتاعتي وانبسط انبساط غير عادي، ولما سمع أغنية (وسع وسع) كانت بالنسبة له مزيكا مختلفة وطلب مني نعمل مع بعض ديو".


يذكر أن أحمد سعد التقى بالممثل الأمريكي عقب حفله الأول ضمن فعاليات سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في السعودية، خلال شهر مارس / آذار الماضي.
وظهر ويل سميث بعد الحفل وهو يرقص مع الفنان أحمد سعد على أنغام أغنيته "إيه اليوم الحلو ده"، وأغنية "وسع وسع"، وتفاعل معه بشكل كبير.

 

فوشيا 

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