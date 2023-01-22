أحمد عز أفضل ممثل عن فيلمه "كيرة والجن " لعام 2022

الوكيل الإخباري- أقيم حفل توزيع جوائز Joy Awards بحضور عدد كبير من نجوم الفن في الرياض، لاختيار الأفضل من الناحية الفنية للعام 2022، وحصد فيلم "كيرة والجن" على ثلاث جوائز.



ونجح الفيلم الذي كتبه أحمد مراد وأخرجه مروان حامد، وتقاسم بطولته النجمين المصريين كريم عبد العزيز وأحمد عز، في الفوز بلقب الفيلم المفضل لعام 2022.



وقال الفنان أحمد عز في كلمته التي ألقاها بعد حصوله على جائزة أفضل ممثل عن فئة السينما، عن فيلم "كيرة والجن"، بـحفل joy awards، المقام في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية: "شكرًا على الدعم دة جدًا، يسرا وحشتيني وجه السعد عليّا، الجائزة دي مستاهلهاش لوحدي دي جائزة كل الناس اللي اشتغلت معاهم في كيرة والجن ومنهم المخرج مروان حامد، دي جائزة كريم عبد العزيز أخويا وصاحبي ويستاهلها أكتر مني كمان، ويا رب دايمًا اللي أنا شفته من تنظيم والحالة الفنية اللي شفتها نروح أبعد ونقدر نعمل كدة أنا متأكد إننا هنعمل كدة ويا رب دايمًا في نجاح".

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