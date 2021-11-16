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الثلاثاء، 16-11-2021 01:15 م

أحمد فهمي يثير الجدل حول عودة أزمته مع محمد رمضان - فيديو

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الوكيل الإخباري - يحل الفنان أحمد فهمي، ضيفاً على ثانية حلقات برنامج «حبر سري» والذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، الخميس والجمعة 18 و19 تشرين الثاني (نوفمبر) على شاشة القاهرة والناس.

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ونشرت فضائية القاهرة والناس برومو الحلقة حيث ظهرت مقدمة البرنامج وهي تسأل أحمد فهمي عن موقفه من متابعة الفنان محمد رمضان، على مواقع التواصل بقولها: "عامل فولو ولا بلوك لمحمد رمضان؟"، ليجيب فهمي: "بعمل فولو لأصحابي بس".

وتسببت إجابة فهمي على سؤال المذيعة في إثارة الجدل حول تجدد الأزمة بينه وبين محمد رمضان، بعد أن تم الصلح بينهما في عزاء والدة زوجة الأخير، حيث حضر فهمي لتقديم واجب العزاء، مما دعا عدداً كبيراً من الجمهور لاعتبار ذلك بداية لإزالة الخلافات بين النجمين.

 

 

ويعد هذا الظهور الأول للفنان أحمد فهمي مع الفنان محمد رمضان بعد تصالحهما مؤخرًا بعد أزمتهما الشهيرة بسبب مشكلة رمضان مع الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، والتي أثارت جدلا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

 

المصدر - لها 

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