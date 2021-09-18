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السبت، 18-09-2021 10:45 ص

أحمد فهمي يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لشقيقه كريم

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الوكيل الإخباري - بعد تعرضه لأزمة صحية عاجلة نقل على إثرها الى المستشفى الجمعة، طمأن الفنان أحمد فهمي متابعيه عن صحة شقيقه النجم كريم من خلال تغريدة له على حسابه الخاص بـ"تويتر".

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وكتب فهمي: "جالي كم تلفونات وأسئلة كتير على الحالة الصحية لكريم فهمي عايز أشكركم من كل قلبي على محبتكم واهتمامكم وعايز أطمنكم على صحته الحمد لله هو أحسن كتير وإن شاء الله هيطمن كل الناس بنفسه في أقرب وقت.. دعواتكم".

 

وجاءت هذه التغريدة بالتزامن مع إنتشار صورة لكريم على فراش المرض وانتشرت العديد من الأخبار عن إصابته بجلطة في الرئة، وتم نقله لأحد المستشفيات حيث دخل غرفة العناية المركزة.

 

وتفاعل النجوم مع أزمة كريم الصحية داعين له بالشفاء، ومنهم مي كساب التي غردت من خلال حسابها الشخصي عبر موقع تويتر، قائلة:" يارب إشفي كريم فهمي ورجعه لمراته وأهله وأولاده وكل اللي بيحبوه بألف سلامة".


كما نشر رامي جمال عدة صور له مع كريم فهمى، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام ، وعلق: "فعلا قليل لما بنتقابل بس من اول يوم عرفتك فيه وانت صديق قريب لقلبي وفعلا فرحت بالصدفة دي والسفرية دي بكل تفاصيلها وزي ما انتو شايفين اقنعنا بعض بمشروع مهم جدا ومفاجأة قريبا جدا".


كذلك نشرت النجمة آيتن عامر صورة تجمعها بكريم على انستغرام وكتبت: "سلامتك يا كريم ربنا يشفيك ويعافيك يا حبيبنا".

 

وكان بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صورة لكريم فهمي وهو داخل إحدى المستشفيات، حيث كان يبدو في حالة حرجة تدعو للقلق.


على جانب آخر، أعلن كريم عن إنتاج الجزء الثاني من فيلم "ديدو" ويشاركه في بطولته هدى المفتي، حمدي الميرغني، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، من تأليف كريم فهمي ومن إخراج عمرو صلاح.

 

المصدر - لها 

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