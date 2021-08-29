الفنان مسعود أكوستا​ يتعرض لنزيف حاد

الوكيل الإخباري - افادت وسائل اعلام تركية ان الممثل التركي مسعود أكوستا بعد خروجه من المستشفى بسبب تعرضه لنزيف حاد، من المقرر ان ياخذ راحة مدة أسبوع في منزله، وبعدها سيبدأ تصوير الموسم الجديد من مسلسل المنظمة.

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وكان انضم الممثل التركي جوركان اويغون لأسرة مسلسل "المنظمة" الذي يشارك فيه النجم التركي تشاغلار أرطغرل، الا ان طبيعة دور جوركان لم تعرف بعد.



على صعيد آخر كان نفى تشاغلار أرطغرل خبر رغبته بالإنسحاب من مسلسل المنظمة، واصفا هذا الكلام بالعاري عن الصحة، وذلك في تصريح له لإحدى الوسائل الإعلامية التركية.

المصدر - الفن