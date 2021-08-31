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الثلاثاء، 31-08-2021 01:16 م

تطورات الحالة الصحية للفنان نضال الشافعي

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الوكيل الإخباري - غادر الفنان نضال الشافعي المستشفى عائدا إلى منزله بعد استقرار حالته الصحية والتأكد من نجاته من تسمم الدم على أن يبقى تحت الاشراف الطبي لمدة أسبوعين، ويخضع مجددا لجراحة جديدة للتأكد من استئصال كل الزوائد القولونية التي انفجرت سابقا وتسببت في دخوله المستشفى.

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وحسب تصريحات صحفية لزوجة نضال الشافعي تم التأكيد على تواجده حاليا داخل منزله دون الإشارة إلى موعد عودته لاستئناف تصوير أعماله الفنية ومن بينها فيلمه الأخير "ميني بار"، وأوضحت زوجته بأنه سيعود مرة أخرى إلى المستشفى خلال أسبوعين لإجراء عملية ثانية فى القولون، نتيجة تعرضه لضغط عصبى شديد.

وسبق أن طمأن الفنان نضال الشافعي، جمهوره على حالته الصحية، بعدما انفجرت إحدى زوائده القولونية واضطر لإجراء جراحة عاجلة، بعد الاشتباه في إصابته بتسمم في الدم وذلك عقب انفعاله في كواليس تصوير فيلمه ميني بار لتراجع المخرج والمنتج عن وعودهما له.

وقال نضال الشافعي في رسالته الصوتية التي نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع الفيس بوك: أنا الحمدلله عديت الوضع الحرج، وإنه الحمد لله بإذن الله في خلال أيام قليلة وهخرج من المستشفى، أنا بشكر كل الناس اللي وصلي دعاها.

 

وتابع بصوت واهن: بقولهم ألف شكر إن ربنا سخركم ليا إنكم تدعولي وتقفوا جمبي في المحنة، فعلا الشدايد بتبين معادن الرجال والصحاب.

وعلق على الفيديو قائلا: شكراً لكل من دعا لي بالشفاء، وشكرا لكل من سعى قلبًا وفعلاً لمساندتي الحمد لله على كل حال.

 

المصدر - سيدتي 

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