أحمد وفيق ينفي مشاركته في فيلم لعنة الزمان

الوكيل الإخباري _ نفى الفنان المصري أحمد وفيق ما تم تداوله من انباء حول مشاركته فى فيلم "لعنة الزمان".

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وقد اشار الى أنه من الممكن أن يكون قد رشّح إسمه لهذا العمل، لكن لم يهاتفه أحد بشكل رسمي.



وكان قد رشّح للفيلم حتى الآن كل من الفنان أحمد مالك وعمرو عبد الجليل، وريهام حجاج، ومازال العمل في مرحلة التحضيرات الاولية.

المصدر : الفن

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