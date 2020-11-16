أدهم نابلسي يكشف تفاصيل اغنيته الجديدة

الوكيل الإخباري _ كشف الفنان الأدرني أدهم نابلسي عن استعداده لإصدار أغنية جديدة باللهجة المصرية ، وقد اشار الى انها ستحمل طابعاً رومنسياً كما أحب جمهوره

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حيث أن الأغنية من كلمات عمرو المصري ألحان عمرو الشاذلي وتوزيع محمد ياسر.



المصدر : الفن

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