أدهم نابلسي يكشف تفاصيل اغنيته الجديدة

الوكيل الإخباري _ كشف الفنان الأدرني أدهم نابلسي عن استعداده لإصدار أغنية جديدة باللهجة المصرية ، وقد اشار الى انها ستحمل طابعاً رومنسياً كما أحب جمهوره
حيث أن الأغنية من كلمات عمرو المصري ألحان عمرو الشاذلي وتوزيع محمد ياسر.
المصدر : الفن
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