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الإثنين، 16-11-2020 11:25 ص

أدهم نابلسي يكشف تفاصيل اغنيته الجديدة

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الوكيل الإخباري _ كشف الفنان الأدرني أدهم نابلسي عن استعداده لإصدار أغنية جديدة باللهجة المصرية ، وقد اشار الى انها ستحمل طابعاً رومنسياً كما أحب جمهوره

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حيث أن الأغنية من كلمات عمرو المصري ألحان عمرو الشاذلي وتوزيع محمد ياسر.


المصدر : الفن 

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