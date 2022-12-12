أديل تكشف للمرة الأولى خضوعها للعلاج النفسي - فيديو

الوكيل الإخباري - بكل عفوية وصراحة، أخبرت النجمة البريطانية العالمية أديل جمهورها للمرة الأولى بعودتها للخضوع للعلاج النفسي مجدداً، بغية التغلب على رهبة سلسلة حفلاتها في لاس فيغاس، ومن أجل تقديم أفضل ما لديها لعشاقها، وذلك بعدما كشفت خضوعها سابقاً للعلاج أثناء فترة طلاقها المفجع من زوجها سيمون كونيكي، بنحو 5 جلسات في اليوم.

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وقالت أديل (34 عاماً) في نقاشها الصريح مع جمهورها، إنها كانت تحصل على "خمس جلسات في اليوم" بعد انفصالها من رجل الأعمال الخيري البريطاني سيمون كونيكي (48 عاماً) عام 2019، علماً بأن طلاقهما حدث رسمياً العام الماضي، مشيرة إلى أنها بدأت تتلقى العلاج مرة أخرى، لأنها بقيت من دون لفترة طويلة، وشعرت بأنها بحاجة ماسة للبدء في العلاج مرة أخرى.

وتابعت نجمة "Easy on Me" حديثها، قائلة: "بينما كنت أعاني من آثار الطلاق، كنت أقوم بخمس جلسات علاجية في اليوم. لكنني توقفت عن تحميل نفسي المسؤولية عن سلوكي والأشياء التي سأقولها .. أنا الآن أفعل ذلك لأنني أريد فقط التأكد من أنني أستطيع أن أعطيكم كل شيء."، وحثت جمهورها وهي تجهش بالبكاء على تقدير الصداقة قبل كل شيء، معترفة بأن أصدقائها لا يقدرون بثمن، مستشهدة بوقوفهم بجوارها ودعمها بعد طلاقها المؤلم، كما وصفته.

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