أديل تنسحب من حفل جوائز بريت

الوكيل الإخباري - أعلنت مغنية البوب الإنجليزية أديل انسحابها من حفل جوائز بريت (جوائز الموسيقى البريطانية)، بعد تأجيل حفلاتها في لاس فيجاس.

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وكان من المفترض أن تعود أديل للمشاركة في الحفل لأول مرة بعد غياب 5 أعوام، ولكن يبدو أنها قررت أن تنسحب فجأة وتترك منظمي الحفل في حالة تخبط واضطراب بحثُا عن بديل في هذا الوقت الضيق.

ونقلت المجلة عن أحد المصادر، أن انسحاب أديل من الحفل بشكل مفاجئ مثل ضربة مؤلمة لمنظمي الحفل، وحتى الآن يحاولون التواصل مع فريق أعمالها على أمل أن تشارك أديل في الحفل ولو بشكل افتراضي "أون لاين".

وأشارت المجلة إلى أن سبب انسحاب أديل في آخر لحظة هو تخوفها من هجوم الجمهور عليها بسبب تأجيلها حفل لاس فيجاس أيضَا بشكل مفاجئ.

لبنان 24

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