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الأربعاء، 29-12-2021 01:54 م

أسيل عمران تحتفل بنجاحها - فيديو

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الوكيل الإخباري - فاجأت الفنانة أسيل عمران متابعيها باحتفال خاص بها، كاشفة عن عودتها الى مقاعد الدراسة بعد سنوات من توقفها عن التعلّم.

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وكشفت الإعلامية السعودية للمرة الأولى عبر السوشال ميديا عن دراستها لتصميم الأزياء ونشرت مقاطع فيديو ظهرت فيها وهي تستخدم ماكينة الخياطة وبدت في غاية الحماسة بعد دخولها مجال الأزياء والتصميم وعلّقت أسيل على المقاطع قائلةً: "قطعت هالسنة نص المشوار في الدراسة مو مستوعبة لأني كنت دايماً أستصعب الشغل والتصوير والسفر مع الدراسة في نفس الوقت فرحانة من قلبي وممتنة لكل شخص شجعني على هالخطوة".

 

لها

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