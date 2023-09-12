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الثلاثاء، 12-09-2023 10:59 ص

أشرف عبد الباقي يتصدر الترند باحتفال عيد ميلاده الـ60 -فيديو

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الوكيل الإخباري- وثق الفنان أشرف عبد الباقي مجموعة من أبرز أعماله الفنية في مقطع فيديو نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، احتفالا بعيد ميلاده الـ60، معلقا بشكل طريف حول عدم خوفه من التقدم بالعمر، ليتصدر قائمة ترندات محرك البحث غوغل.

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وشارك أشرف عبد الباقي متابعيه عبر حسابه الموثق بتطبيق إنستغرام، مقطع فيديو لمجموعة من أهم الأعمال الفنية التي شارك بها في مشواره الفني الذي بدأه منذ منتصف الثمانينيات بعدد من المسرحيات التي جمعته بكبار النجوم، أبرزهم الفنان محمود عبد العزيز.


وظهر أشرف عبد الباقي في الفيديو ضمن أعماله الفنية بشخصيات مختلفة، أحبها الجمهور على مدار سنوات طويلة، صنع فيها الفنان المصري الناجح، اسماً لامعاً في عالم الفن.

 


ليالينا

 




 

 


 

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