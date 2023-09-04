فيديو- غادة عبد الرازق تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الوحيدة روتانا

الوكيل الإخباري- احتفلت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق بعيد ميلاد ابنتها روتانا، والذي يوافق اليوم الاثنين 4 أيلول.



وفي التفاصيل، نشرت غادة عبد الرازق على حسابها عبر "إنستغرام" فيديو يضم صورًا تجمعها بابنتها من مراحل عمرية مختلفة، مع أغنية "حبيبة أمها" للفنانة الراحلة صباح.

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وأرفقت الفيديو بتعليق أعربت فيه عن حبها الكبير لها، قائلة: "كل سنة وأنت حبيبتي، وحياتي، وعمري كله".



كما تمنّت لها الصحة والعافية والسعادة، وعلّقت: "كل سنة وأنت بصحة وعافية يارب العالمين، حبيبتي يخليكِ ليَّ ولابنتيكِ خديجة وجوجو، وتفرحي بهما يارب، ويرزقكم كل حاجة حلوة يارب في الدنيا".



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