أصالة تعلق على حفل زفاف الأمير الحسين: "الأصل دائماً يفوز"

الوكيل الإخباري- أعربت الفنانة السورية أصالة نصري، عن سعادتها بفعاليات حفل زفاف ولي العهد ، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، مشيرة إلى أن تفاصيل الحفل "صورة مثالية لفرح ملكي عربي بامتياز".



وأعادت أصالة نشر فيديو على حسابها عبر تويتر يوثق مأدبة العشاء التي أقامها جلالة الملك عبدالله الثاني في مضارب بني هاشم بالعاصمة عمّان، بعد حفل "حمام العريس" الذي استضافه ابن عم العريس، الأمير عمر بن فيصل في منزل والده.

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وأشادت أصالة بتمسك العائلة الملكية بالعادات العربية الأصيلة وتركهم للعادات الدخيلة في العولمة الجديدة.



وكتبت: "الأصل دائماً يفوز.. مافي فخر بعد هالفخر بالتفاصيل العربية الأصيلة اللي كلها رقي وبساطة وسعادة وقدًموا للعالم صورة هيي الصورة المثالية لفرح ملكي بكلّ معنى الكلمة. عاشت الأردن".



وفي وقت سابق، هنأت أصالة جلالة الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله بمناسبة حفل زفاف نجلهما على عروسه السعودية رجوة آل السيف، المقرر إقامته اليوم الخميس الموافق الأول من حزيران، في قصر زهران.

https://t.co/cpAKGScfs4 الأصل دائماً يفوز .. مافي فخر بعد هالفخر بالتفاصيل العربيه الأصيله اللي كلها رقي وبساطه وسعاده وقدًموا للعالم صوره هيي الصوره المثاليه لفرح ملكي بكلّ معنى الكلمه🙌🏼 عاشت الأردن #المملكه_الأردنيه_الهاشميه May 31, 2023