أغنيات مرتقب طرحها في عيد الحب

الوكيل الإخباري - يتوقع أن يطرح مطربون أغنيات بالتزامن مع "عيد الحب" الذي يصادف في الرابع عشر من فبراير (شباط) الحالي.



وشوّق مطربون متابعيهم عبر نشر برومو أو بوسترات لأغنياتهم على حساباتهم في منصات التواصل الاجتماعي.

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هاني شاكر

وكان أحدثهم الفنان هاني شاكر الذي اختار أن يروج لأغنيته الجديدة عبر حسابه في منصة "إنستغرام" من خلال نشره لبوستر أغنية أرفقه بتعليق "قريباً".



وائل جسار

كذلك يطرح الفنان اللبناني وائل جسار أغنيته الجديدة "كل وعد" التي صرح عن تفاصيلها لوسائل إعلام موضحاً أنها "ستجمعه لأول مرة بزوجته مارلين، وهي أغنية باللهجة المصرية، صُوّرت في لبنان".



كاظم الساهر

ويستعد الفنان العراقي كاظم الساهر أيضاً لطرح ألبومه الجديد "كاظم.. مع الحب"، الذي يتضمن 13 أغنية. واستبق الساهر إصدار الألبوم بإطلاق أغنية "يا وفية" التي تُعد آخر تعاون جمعه بالشاعر الراحل كريم العراقي.

رامي جمال

بدوره، روج الفنان رامي جمال لأحدث أعماله الغنائية المقرر طرحها في 10 شباط (فبراير)، حيث نشر عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" بوستر الأغنية التي تحمل عنوان "بقيس الجمال بيكي".

وعلّق رامي على بوستر الأغنية "الأغنية كلماتي ولحني، ومن توزيع محمد مجدي، والبوستر تصميم ريان الفايز".

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