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الأحد، 04-02-2024 02:30 م

مروان خوري وبلقيس يجتمعان بـ ديو 'خدي الغمرات' في عيد الحب

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الوكيل الإخباري - تجتمع النجمة بلقيس للمرة الأولى مع النجم اللبناني مروان خوري في ديو غنائي معاً، بعنوان "خدي الغمرات".

وسيطرح الثنائي فيديو كليب الأغنية يوم 14 فبراير (شباط) احتفالاً مع جمهورهما بمناسبة عيد الحب الذي يصادف اليوم ذاته.

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وعبرت بلقيس عن سعادتها بالديو في منشور عبر حسابها على إكس، قالت فيه: "ديو عربي بعنوان سيرى النور قريباً يجمعني مع الفنان الكبير مروان خوري.. انتظرونا".

والأغنية من كلمات وألحان مروان خوري، وتوزيع داني خوري، وإخراج بهاء خداج.
وقالت بلقيس إن العمل تم التحضير له بإتقان كبير، معبرة عن حبها بالفنان اللبناني، واصفةً إياه بقامة فنية.

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