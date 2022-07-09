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السبت، 09-07-2022 01:09 م

أفلام عيد الأضحى.. ضحك وحب وأكشن

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الوكيل الإخباري - استقبلت دور العرض السينمائي عدداً من الأفلام التي تتنافس على صدارة إيرادات شباك التذاكر في موسم عيد الأضحى المبارك.

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وتتميز الأفلام بتنوع إطارها الدرامي بين الكوميديا والأكشن والرومانسية، ما يتيح للجمهور رفاهية اختيار الفيلم الملائم لذوقهم.

 

"كيرة والجن"
بدأ عرضه يوم الخميس 30 يونيو الماضي، لينفرد بأكبر عدد من قاعات العرض السينمائي قبل المنافسة مع باقي أفلام عيد الأضحى، وحقق إيرادات وصلت إلى 11 مليون جنيه بعد 3 أيام فقط من عرضه، ما دفع هند صبري أحد أبطاله لتؤكد عبر "إنستغرام" ثقتها بكونه الفيلم الأعلى تحقيقاً للإيرادات في تاريخ السينما المصرية.

 

"عمهم"
يخوض محمد إمام المنافسة بفيلم يجمع بين الأكشن والكوميديا كعادته في أفلامه الأخيرة.
وتدور أحداث فيلم "عمهم" حول سلطان الملاكم الذي يتورط بالخطأ مع أحد أصدقائه في سرقة إحدى عصابات تزوير الأموال، لتنقلب حياتهما رأساً على عقب.

 

"بحبك"
يخوض تامر حسني تجربته الإخراجية الأولى للسينما، إلى جانب تأليف وبطولة الفيلم المشارك في إنتاجه أيضاً.
وتدور الأحداث حول شاب يقع في حب فتاة، ويعيش معها قصة حب، لكن تقوده الظروف لمقابلة فتاة أخرى تقع في حبه وينجذب إليها، ليجد نفسه متورطاً، وهو يحاول الاختيار بين الفتاتين.

 

"Minions: The Rise of Gru"
يحكي الفيلم عن القصة الخلفية للبطل "جرو"، الذي يحاول الانضمام إلى عصابة من الأشرار، ويتعلم الجرائم على يد جان كلاود، الذي تم رفده من نفس العصابة.

 

"Thor: Love And Thunder"
من أهم أعمال "مارفل" لهذا العام، الجزء الرابع من سلسلة "ثور"، الذي يحمل اسم "Thor: Love And Thunder".

 

"The Gray Man"
يجتمع نخبة من النجوم في فيلم الأكشن المقبل "The Gray Man"، على رأسهم ريان جوسلنج وكريس إفانس وآنا دي أرماس وريجي جان بيج وجيسيكا هينويك، ويدور الفيلم حول عميل في وكالة المخابرات المركزية يفضح أسرار الوكالة، ويجد نفسه مطارداً من مجموعة مقاتلين على رأسهم زميل سايكوباتي سابق.

 

زهرة الخليج

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