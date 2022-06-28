تأجيل عرض فيلم تسليم أهالي الى ما بعد عيد الأضحى

الوكيل الإخباري-تسليم أهالي كان بين الافلام المقرر عرضها في موسم عيد الاضحى الى جانب فيلم "عمهم" لمحمد إمام و"كيرة والجن" الى ان قررت الشركة المنتجة للفيلم تأجيل عرضه الى ما بعد عيد الاضحى.

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"تسليم أهالي" هو اول بطولة مطلقة للممثلة دنيا سمير غانم، ويشهد ظهور والدتها الرحلة دلال عبد العزيز التي كانت انهت تصوير مشاهدها قبل اصابتها بفيروس كورونا.



الفيلم من بطولة هشام ماجد، بيومي فؤاد وهو من تأليف شريف نجيب واخراج خالد الحلفاوي.



تدور قصة فيلم تسليم أهالي في إطار كوميدي رومانسي، حول زوجين يحلمان بالسفر إلى كندا، حيث يعمل الزوج طبيب ويقوم بدوره الممثل هشام ماجد، ولكن تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان وتفسد عليهما حلم الهجرة.





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