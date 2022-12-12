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الإثنين، 12-12-2022 11:52 ص

أفلام ينتظرها الجميع مع بداية 2023

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الوكيل الإخباري - من المقرر أن يشهد عام 2023 منافسة قوية في شباك تذاكر الأفلام العالمية، حيث ينتظر الجمهور عدد كبير من الأعمال التي أعلن نجومها عن طرحها مع بداية العالم الجديد.

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تتنوع الأفلام التي تنتظرها دور السينما العالمية بين الأكشن والخيال العلمي والدراما والرومانسية، لذا يتحمس الجمهور لمشاهدة نجومه المفضلين في أعمال جديدة.


نستعرض أبرز الأفلام المنتظرة في 2023.
Barbie     
يعد فيلم Barbie، العمل الأبرز المنتظر عرضه في شهر يوليو 2023، وهو من بطولة مارغو روبي التي تجسد دور الدمية الشهيرة، والنجم رايان غوسلينغ في دور كين.

 

Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One     
المهمة المستحيلة من أهم أفلام السينما الأميركية، ومن المنتظر أن يعود بالجزء السابع منه في شهر يوليو 2023، وهو من بطولة توم كروز وبوم كليمنتيف وفانيسا كيربي.

 

Babylon     
  في أول أيام العام المقبل، يعرض واحد من أهم الأفلام وأضخمها إنتاجاً بميزانية تقدر بـ 110 مليون دولار، وهو فيلم Babylon الذي  يضم مجموعة كبيرة من النجوم، منهم براد بيت ومارغو روبي وجين سمارت وأوليفيا وايلد ودييغو كالفا.

 

Scream 6     
أعلنوا صناع فيلم Scream عن  طرح العمل الشهير في جزئه السادس في مارس 2023، ويعد تكملة للجزء الخامس الذي عرض في بداية عام 2022، وهو من بطولة ميليسا باريرا وجينا أورتيجا وماسون جودنج وجاسمين سافوي براون.

 

Aquaman  and the Lost Kingdom
من سلسلة الأفلام المنتظر عرضها في العام المقبل، فيلم Aquaman and the Lost Kingdom،  حيث تخوض شخصية "أكوا مان" رحلة جديدة في عالم أتلانتس، ومن المتوقع عرض الفيلم في نهاية عام 2023 .

 

Transformers: Rise of the Beasts
من المنتظر كذلك عودة سلسلة Transformers في عام 2023 من خلال النسخة الجديدة بعنوان "Transformers: Rise of the Beasts"، والفيلم من بطولة رون بيرلمان وأنتوني راموس وبيتر كولين ومن المقرر عرضه في شهر يونيو  العام المقبل.

 

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