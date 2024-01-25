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الخميس، 25-01-2024 09:57 ص

أكثر من 3 ملايين مشاهدة لـ'عندي فكرة'... ديو سعد لمجرد ويسرا محنوش - فيديو

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الوكيل الإخباري - تصدّرت أغنية "عندي فكرة" شبكات التواصل الاجتماعي بعد ساعات قليلة من طرح الكليب الخاص بها، مع نيلها أيضاً أكثر من 3 ملايين مشاهدة خلال أقل من 48 ساعة من إطلاقها في موقع "يوتيوب" حيث دخلت قائمة الأكثر رواجاً. 

وجاء الديو الذي جمع النجم المغربي سعد لمجرد والنجمة التونسية يسرا محنوش، رومنسياً بين حبيبين يتشاركان الأفكار حول خطط حياتهما.

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وحملت الأغنية توقيع الشاعر رامي العبودي في الكلمات، والموسيقار الدكتور طلال في الألحان، وتوزيع موسيقي من جلال الحمداوي وتم تصوير الكليب في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة تحت إشراف المخرج نويل باسيل.

 

 

 

 

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