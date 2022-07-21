أمل عرفة تعلق على مسلسل "منعطف خطر" بطولة باسل خياط

الوكيل الإخباري-علقت الفنانة السورية أمل عرفة على مسلسل "منعطف خطر" من خلال منشور شاركته عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي.

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وكتبت أمل قائلة:"منعطف خطر فوق الإبدااااااااع.. إبداع، باسل خياط سدير مسعود محمد مشيش شكراً لهذا الجمال الفني البصري العالي، شكراً يا ولاد بلدي، تحية لمصر و كوادرها و فنانيها التي جمعت كل هذا الإبداع".



تدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والأكشن، تتناول قصة جريمة قتل تدور أحداثها في القاهرة وتحديداً في منطقة "الجيزة"، وتتطور الأحداث بعدها لمطاردة وجرائم متعددة.

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