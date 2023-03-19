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الأحد، 19-03-2023 12:44 م

أنباء عن ارتباط ياسمين رئيس برجل أعمال شهير!

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الوكيل الإخباري- ترددت خلال الفترة الماضية على المواقع التواصل الاجتماعي أنباء حول دخول الفنانة ياسمين رئيس في قصة حب جديدة مع رجل أعمال شهير وذلك عقب انفصالها عن طليقها المخرج هادي الباجوري.

وجاء انتشار تلك الأخبار بعد ظهور ياسمين في العديد من المناسبات الخاصة مع رجل الأعمال.

وكانت ياسمين قد اعلنت انفصالها رسمياً عن هادي الباجوري بعد الجدل الذي أثارته مشاركتهما معاً في فيلمهما الأخير "أنا لحبيبي".

وأكدت ياسمين أنها تحب العمل مع طليقها هادي الباجوري لأنه يظهرها بشكل جيد في الأعمال، وآخر عمل بينهما كان فيلم "أنا لحبيبي"، مع الفنان كريم فهمي والمعروض حالياً في دور العرض السينمائي، وحقق نجاحاً كبيراً.

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