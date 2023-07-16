أنباء عن محاولة نجمة أراب ايدول انهاء حياتها -صورة

الوكيل الإخباري- فوجئ عدد من متابعي الفنانة ميرنا هشام، نجمة برنامج المواهب أراب آيدول باختفائها منذ عدة أيام، وسط تعليقات من بعض أصدقائها على مواقع التواصل الاجتماعي حول محاولتها الانتحار مما تسبب في الشك والحيرة حول سبب ابتعادها عن السوشيال ميديا خلال هذه الفترة.

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وأثارت قصة اختفاء ميرنا هشام حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن بدأ أصدقائها في كتابة كلمات الدعم لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



بدأت القصة بعد أن أعلنت صديقة لها عن اختفائها وانتحارها عبر حسابها على فيسبوك قائلة: "بجد زعلتيني عليكِ يا ميرنا، ليه تعملي كدا في نفسك، دا إنتِ ليكِ مستقبل جميل، الانتحار عمره ما كان حل".



تسبب المنشور في حيرة الجمهور لذا بدأ العديد في التساؤل حول حقيقة الأمر والسؤال عنها وعن صحتها إلا أن تعليق والدتها زاد من حيرة المتابعين لكونها لم تكشف عن أي تفاصيل واكتفت بتعليق غامض.



وتزايد الأمر مع تعليقات أصدقائها: "حد عنده أي معلومات يا جماعة هي انتحرت ليه، وعايشة ولا بعيد الشر عنها، والله زعلت أوي، ربنا يلطف بيها، دي بنوتة جميلة خالص، ميرنا حبيبتي طمنيني والنبي عليكِ، يارب تكون الأخبار دي غلط يا رب، لا حول ولا قوة إلا بالله، صوتها جميل أوي، يا ريت حد يطمنا عليها".



تعليق والدة ميرنا هشام، نجمة أراب آيدول، جاء مقتضباً للغاية لا يكشف عن مزيد من التفاصيل إلا أنه زاد من حيرة المتابعين حول ما تتعرض له الفنانة الشابة.



وكتبت والدة ميرنا هشام تعليقاً قالت فيه: "حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب"، دون أن توضح حقيقة ما تقصد، وهو ما أثار مزيداً من الذعر خاصة بعد أن صرحت نجمة أراب آيدول قبل فترة بأنها تمر بحالة نفسية سيئة من خلال تعليق لها.



وكتبت ميرنا هشام: "مخيفة أوي سرعة الأيام، فجأة تلاقي نفسك كبرت، وأنت لسه معملتش أي حاجة في حياتك، عمرك بيجري من غير ما تحس بيه، وبتكبر وأنت لسه واقف مكانك".



يذكر أن ميرنا هشام قدمت العديد من الأغاني البارزة خلال مشاركتها في برنامج أراب آيدول وذلك بالتعاون مع الفنانة رنا سماحة والفنان هيثم شاكر.







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