أنغام تحقق حلم إحدى المعجبات

الوكيل الإخباري-قامت الفنانة المصرية أنغام بتحقيق حلم إحدى المتابعات، بعدما عبرت عن رغبتها الكبيرة بمشاهدة إحدى حفلاتها.

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وعلى الفور إستجابت أنغام لها ودعنها لحفلها القادم.

وكانت المعجبة قد كتيت عبر صفحتها الخاصة في موقع التواصل الإجتماعي:"حلم من أحلامي البسيطة في 2022 أحضر حفلة لأنغام".

لترد أنغان بشكل مفاجئ:"يلا نحقق لك الحلم، تحضري معانا الحفلة الجاية على مسرح المنارة".



لتعود المعجبة وتكتب:"كان عندي حلم من أحلام 2022، أحضر حفلة لأنغام، أنغام وفريق العمل قَدّم لي دعوة (فري) لحفلتها الشهر الجاي، التيكت من غير فلوس بجد، أنا مش مصدقة بجد، دا طلع حب من طرفين يا نغومة، أنا كنت فاكرة إني أنا بس اللي بحبك".



