الأربعاء 22-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

كتيبة المغاوير/ 61 تنفذ التمرين “جبل 3” مع القوات الخاصة الفرنسية

الاقتصاد الرقمي: إطلاق تطبيق للهواتف الذكية لتحميل الفواتير قريبا

ولي العهد يستضيف الفتى محمد نوح العنانزة

إصابة شخصين بحادث دهس في عمان

سوريا تعلن موعد عودة مطار دمشق الدولي للخدمة

الملك عن زيارة بن سلمان: شرّفت دارك وأهلك

ولي العهد عن زيارة الأمير محمد بن سلمان: سادتها روح المودة والإخاء

روسيا.. روبل ذهبي لمواجهة العقوبات

ارتفاع الدخل السياحي للمملكة الى 1.698 مليار دولار لنهاية أيار

حل مجلس الأمة والدعوة إلى إجراء انتخابات عامة في الكويت

الأربعاء، 22-06-2022 04:42 م

أنغام تحقق حلم إحدى المعجبات

22


الوكيل الإخباري-قامت الفنانة المصرية أنغام بتحقيق حلم إحدى المتابعات، بعدما عبرت عن رغبتها الكبيرة بمشاهدة إحدى حفلاتها.

اضافة اعلان


وعلى الفور إستجابت أنغام لها ودعنها لحفلها القادم.
وكانت المعجبة قد كتيت عبر صفحتها الخاصة في موقع التواصل الإجتماعي:"حلم من أحلامي البسيطة في 2022 أحضر حفلة لأنغام".
لترد أنغان بشكل مفاجئ:"يلا نحقق لك الحلم، تحضري معانا الحفلة الجاية على مسرح المنارة".


لتعود المعجبة وتكتب:"كان عندي حلم من أحلام 2022، أحضر حفلة لأنغام، أنغام وفريق العمل قَدّم لي دعوة (فري) لحفلتها الشهر الجاي، التيكت من غير فلوس بجد، أنا مش مصدقة بجد، دا طلع حب من طرفين يا نغومة، أنا كنت فاكرة إني أنا بس اللي بحبك".

 


 

الفن

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5930689_1655888028

شام الذهبي تهنئ والدتها أصالة وزوجها فائق حسن بمناسبة ذكرى زواجهما

2104579_1644407231

الفنانة رنا الأبيض تعلق على مشاركتها في مسلسل أنتيكا

8

تامر حسني يقدّم نصيحة لمتابعيه

15857560620

صورة لإبن الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ الشهير بـ " مهند" تتصدر مواقع التواصل

5122486-2143811048

وفاة ملكة جمال البرازيل السابقة بعملية جراحية .. صور

WhatsApp Image 2022-06-22 at 3.16.09 PM

الساهر والجسمي يغنيان في عمان

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2022-06-21 at 4.30.04 PM

أنغام تحتفل بعقد قران شقيقها في أجواء عائلية -صورة

4213102_1654408197

فيديو .. استقبال ملفت لأنغام على المسرح بأول حفل بعد اجراء عملية جراحية

202001140442244224

بعد خروجها من ازمة صحية .. أول ظهور للفنانة أنغام

ان

تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام